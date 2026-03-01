Laura Schneider – Hörbuch-Expertin & Abo-Testerin | RTL.de

Über Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und SEO-Expertin mit über 10 Jahren Erfahrung in der digitalen Content-Erstellung. Seit 2021 arbeitet sie als SEO-Spezialistin bei Compado und hat sich auf die Erstellung fundierter, nutzerorientierter Inhalte rund um Hörbücher und Audio-Content spezialisiert.

Hörbücher begleiten Laura durch ihren Alltag – beim Laufen durch Bogotá, auf langen Flügen zwischen Kontinenten, beim Einschlafen nach einem langen Arbeitstag und während der Weiterbildung in den Bereichen, die sie faszinieren. Als jemand, der viel reist, in verschiedenen Ländern gelebt hat und ständig unterwegs ist, waren Hörbücher für sie schon früh die praktischste Art, Bücher zu konsumieren – ohne ein Buch im Gepäck schleppen zu müssen.

Heute hat sie Dutzende von Hörbuch-Abos getestet: von Audible über BookBeat bis Blinkist – und weiß genau, worauf es wirklich ankommt: Bibliotheksgröße, App-Qualität, Offline-Funktionalität und ob das Abo nach dem Probemonat noch sein Geld wert ist.

Expertise & Schwerpunkte

Hörbuch-Abo-Vergleiche Fundierte Vergleiche führender Hörbuch-Anbieter mit Fokus auf Bibliotheksgröße, Preis-Leistung, App-Qualität und exklusive Inhalte. Laura analysiert Anbieter wie Audible, BookBeat, Blinkist, Podimo, Nextory, Legimi und RTL+.

Audio-Content für jeden Alltag Ob Pendeln, Sport, Einschlafen oder Weiterbildung – Laura kennt die besten Hörbücher und Formate für jede Situation und jeden Lerntyp.

Mehrsprachiger Audio-Content Als Dreisprachlerin mit Erfahrung in fünf Ländern bewertet Laura auch englisch- und spanischsprachige Hörbuch-Bibliotheken – ein Blickwinkel, den die meisten deutschen Testberichte nicht bieten.

Sachbücher & Weiterbildung via Audio Empfehlungen für Sachbücher, Podcasts und Kurz-Zusammenfassungen (z. B. Blinkist) für alle, die ihre Pendelzeit oder Sporteinheit zum Lernen nutzen wollen.

Qualifikationen & Werdegang

Ausbildung

Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising University of Leeds, Großbritannien (2013–2014) Abschluss: Merit

Bachelor of Arts (BA) – Business and English Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013) Abschluss: First Class Honours

Berufserfahrung

SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021) Content-Erstellung für Hörbuch- und Entertainment-Vergleichsportale, Abo-Tests, Keyword-Recherche, Content-Strategie

Marketing Manager bei Tierra Encantada (seit Dezember 2018) Bogotá, Kolumbien

Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017) Österreich

Mein Ansatz

Ich höre Hörbücher in drei Sprachen – beim Laufen, beim Einschlafen, auf Reisen. Das bedeutet: Ich weiß, wie sich eine schlecht produzierte Sprecherleistung nach zwei Stunden anfühlt, warum Offline-Funktionalität kein Nice-to-have, sondern ein Muss ist, und wie frustrierend es ist, wenn ein Abo nach dem Probemonat plötzlich doppelt so teuer wird.

Meine Artikel verbinden:

Persönliche Hörerfahrung aus dem täglichen Gebrauch verschiedener Plattformen

aus dem täglichen Gebrauch verschiedener Plattformen Kritische Abo-Analyse inklusive Kostenfallen, Kündigungsfristen und versteckter Einschränkungen

inklusive Kostenfallen, Kündigungsfristen und versteckter Einschränkungen Ehrliche Bibliotheks-Bewertungen nach Genre, Sprache und Aktualität

„Ein gutes Hörbuch-Abo passt sich Ihrem Leben an – nicht umgekehrt. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, das Abo zu finden, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.” — Laura Schneider

Themengebiete

Hörbuch-Abo-Vergleich: Audible, BookBeat, Blinkist & Co.

Hörbücher kostenlos: Die besten Gratis-Optionen

Blinkist vs. Audible: Zusammenfassungen oder vollständige Bücher?

Die besten Hörbücher für Sport & Laufen

Einschlafen mit Hörbüchern: Die besten Titel & Tipps

Hörbücher für Kinder: Welche Anbieter punkten?

Sachbücher als Hörbuch: Weiterbildung für unterwegs

Hörbuch-App kündigen: Fristen und Fallstricke

Englische Hörbücher: Sprachkenntnisse verbessern beim Hören

Die besten Krimis, Thriller & Romane als Hörbuch

Kontakt & Vernetzung

Sie haben Fragen, Feedback oder Themenvorschläge?

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/profilelauraschneider/

Hinweis zur Unabhängigkeit

Als Content-Spezialistin bei RTL.de arbeite ich unabhängig und objektiv. Bei einigen Hörbuch-Anbietern handelt es sich um Partnerlinks – eine Provision beeinflusst meine Bewertungen nicht. Transparenz steht für mich an erster Stelle.