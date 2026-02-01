Laura Schneider – Haustier-Expertin für GPS-Tracker | RTL.de

Über Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und SEO-Expertin, die sich bei RTL.de auf Ratgeber rund um Haustiersicherheit und GPS-Tracker spezialisiert hat. Als Besitzerin von vier Katzen – davon zwei leidenschaftliche Freiläufer – kennt sie die Sorge, die entsteht, wenn das eigene Tier nicht nach Hause kommt. Diese persönliche Erfahrung fließt direkt in ihre Recherche und Bewertungen ein.

Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Erstellung sowie einem Master in Marketing und Advertising von der University of Leeds verbindet Laura technisches Produktwissen mit einem tiefen Verständnis dafür, was Tierbesitzer wirklich brauchen: verlässliche Ortung, einfache Handhabung und faire Preise.

Bei RTL.de testet und vergleicht Laura GPS-Tracker für Hunde und Katzen – von Premium-Geräten mit Live-Tracking bis hin zu günstigen Alternativen ohne monatliche Kosten.

Expertise & Schwerpunkte

GPS-Tracker Tests & Vergleiche Praxisnahe Bewertungen von Haustier-GPS-Trackern mit Fokus auf Ortungsgenauigkeit, Akkulaufzeit, Abo-Modelle und App-Qualität. Laura vergleicht Anbieter wie Tractive, Weenect, Spotter und Kippy.

Sicherheit für Freigänger Ratgeber speziell für Besitzer von Freigänger-Katzen und Hunden mit Freilauf – basierend auf eigenen Erfahrungen und technischen Tests.

Kosten-Nutzen-Analyse Ehrliche Einschätzung: Wann lohnt sich ein Abo-Tracker, wann reicht eine günstigere Alternative? Welche versteckten Kosten gibt es?

Technologie verständlich erklärt GPS, Bluetooth, LoRa – Laura erklärt, wie verschiedene Ortungstechnologien funktionieren und für welche Haustiere und Wohnsituationen sie geeignet sind.

Qualifikationen & Werdegang

Ausbildung

Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising University of Leeds, Großbritannien (2013–2014) Abschluss: Merit

Bachelor of Arts (BA) – Business and English Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013) Abschluss: First Class Honours

Berufserfahrung

SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021) Content-Erstellung für Vergleichsportale im Haustier- und Technikbereich, GPS-Tracker-Tests, Keyword-Recherche

Marketing Manager bei Tierra Encantada (seit Dezember 2018) Bogotá, Kolumbien

Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017) Österreich

Mein Ansatz

Ich habe selbst erlebt, wie beängstigend es ist, wenn eine meiner Katzen stundenlang nicht nach Hause kommt. Seitdem teste ich GPS-Tracker nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Alltag – in der Stadt, auf dem Land, bei schlechtem Wetter. Meine Bewertungen basieren auf:

Realen Tests mit eigenen Haustieren

mit eigenen Haustieren Technischen Vergleichen von Ortungsgenauigkeit und App-Funktionen

von Ortungsgenauigkeit und App-Funktionen Transparenten Kostenanalysen inklusive Abo-Gebühren und Zusatzkosten

„Ein guter GPS-Tracker gibt Ihnen nicht nur den Standort Ihres Tieres – er gibt Ihnen Ihr Seelenfrieden zurück.” — Laura Schneider

Themengebiete

GPS-Tracker für Katzen: Test & Vergleich

GPS-Tracker für Hunde: Test & Vergleich

GPS-Tracker ohne Abo: Die besten Alternativen

Tractive, Weenect, Kippy & Co. im direkten Vergleich

Wie genau ist GPS-Ortung wirklich?

GPS vs. Bluetooth-Tracker: Was ist besser für Haustiere?

Sicherheit für Freigänger-Katzen

GPS-Tracker Tipps für Hundehalter im ländlichen Raum

Kontakt & Vernetzung

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/profilelauraschneider/

Hinweis zur Unabhängigkeit

Bei einigen GPS-Tracker-Anbietern handelt es sich um Partnerlinks. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen oder ein Abo abschließen, erhält RTL.de eine Provision – ohne Mehrkosten für Sie. Meine Bewertungen bleiben davon unberührt.