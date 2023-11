Zieht Jamie Lynn Spears in das britische Dschungelcamp?

Jamie Lynn Spears (32) soll als Kandidatin in der neuen Staffel der britischen Dschungelcamp-Variante "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" (ITV) teilnehmen. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "Mirror". Stimmt die Personalie, wird sich die zweifache Mutter und jüngere Schwester von Britney Spears (41) ab 19. November in der australischen Wildnis im ländlichen New South Wales wiederfinden. Dort wird die 23. Staffel gedreht.

Die Show-Verantwortlichen sollen sich dem Bericht zufolge von ihr bisher unbekannte Details über ihre zerrüttete Beziehung zu ihrer älteren Schwester erhoffen. Die Pop-Prinzessin hatte unlängst mit ihrer Autobiografie "The Woman In Me" für Schlagzeilen gesorgt. Der US-Star behauptet in dem Skandalbuch unter anderem, Jamie Lynn habe ihr nicht geholfen, nachdem die Sängerin gegen ihren Willen in eine stationäre Behandlungseinrichtung eingewiesen worden war.

Zuvor hatte auch Jamie Lynn ihre Probleme mit ihrer großen Schwester in ihren 2022 erschienenen Memoiren "Things I Should Have Said: Family, Fame, and Figuring it Out" zum Ausdruck gebracht.

Eine Quelle sagte der britischen Zeitung dazu: "Jamie Lynn hat eine jahrzehntelange Geschichte und böses Blut mit Britney zu verarbeiten und hat ihre Gefühle in ihrem eigenen Buch ziemlich klar dargelegt. Es wird interessant sein, zu hören, wie sie über ihr Leben, ihre Familie und die umstrittene Vormundschaft spricht - und herauszufinden, ob die Schwestern jetzt wirklich miteinander auskommen - oder nicht."

Britney Spears schwankte zuletzt zwischen Verachtung und Liebe gegenüber ihrer Schwester.

Zuvor hatte ebenfalls der "Mirror" weitere möglich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Realityshow genannt, die hierzulande nur wenig bekannt sind. Einzige Ausnahme: der rechtspopulistische Politiker und Brexit-Befürworter Nigel Farage (59). Demnach habe er bereits verraten, dass er es nicht ausschließt, einen Vertrag zu unterschreiben, um bei der diesjährigen Ausgabe von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" dabei zu sein.

spot on news