Muss es denn ausgerechnet „Lesotho“ sein? Das könnte sich Günther Jauch in diesem Moment gedacht haben. Immerhin droht David Thelen bei „Wer wird Millionär?“ im schlimmsten Fall von 500.000 Euro auf 500 Euro zu fallen. Das Publikum ist GEGEN „Lesotho“. Sein Telefonjoker hingegen – wenn auch ohne große Begründung – FÜR das Königreich in Südafrika. Für Quizmaster Jauch ist das scheinbar eine Spur zu viel Nervenkitzel. „Ich krieg den Zusammenbruch immer dann, wenn ich es selber nicht weiß“, gibt er zu.

Der 32-jährige Zahnarzt geht noch mal in sich und überlegt hin und her. Jetzt steht er doch so knapp vor der Millionenfrage – soll er jetzt wirklich aufgeben? Die Antwort lautet: nein! Denn plötzlich ist „Lesotho“ als Antwort eingeloggt und das Bangen beginnt. „Ich bin jetzt etwas … ich muss mich sammeln“, meint Jauch.