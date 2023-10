Wer am Wochenende so richtig schlemmen will, kommt am besten zum Food Truck Festival auf den Hamburger Spielbudenplatz. Mitten auf der Reeperbahn kann man sich hier vom Burger bis zum indischen Curry einmal rund um die Welt durchprobieren. Dazu gibt es Kaltgetränke und Live-Musik. Die Trucks öffnen ihre Verkaufsfenster am Freitag von 16 bis 23 Uhr. Am Samstag bekommt man das Street Food von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, nur für Speisen und Getränke muss gezahlt werden.