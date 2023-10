Wegen ABBA: Agnetha Fältskog hatte keine Zeit für eigene Musik

Nach zehn Jahren Wartezeit können sich Fans nun über neue Musik von ABBA-Star Agnetha Fältskog (73) freuen. Die Sängerin der schwedischen Kultband hat am Freitag (13. Oktober) ihr neues Solo-Album "A+" veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine überarbeitete Version ihres gefeierten Solo-Albums "A" aus dem Jahr 2013. Neben den neuaufgelegten Songs befindet sich mit "Where Do We Go From Here" auch ein neuer Song auf dem Album. Den neuen Track von Agnetha gibt es bereits seit August als Single-Auskopplung zu hören.