Warum ein RFID-Blocker ins Portemonnaie gehört

Kontaktloses Bezahlen kennen wir – aber kontaktlos beklaut werden?

Ganz selbstverständlich wird an der Kasse die EC- oder Kreditkarte über das Kartenlesegerät gehalten, es piept – fertig. Möglich macht das ein NFC-Chip, mit dem die Daten per Funksignal übermittelt werden. Doch auch Kriminelle können sich das zunutze machen und Daten abgreifen – und zwar nicht nur beim Bezahlvorgang. Ein Portemonnaie mit RFID-Blocker verhindert das. Amazon bietet gerade ein Modell mit Extra-Rabatt an.