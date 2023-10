Seit mehr als einer Woche wartet die Welt auf einen Einmarsch israelischer Bodentruppen in den Gazastreifen, um die Terrorzellen der Hamas zu zerstören. Aber Israel lässt sich Zeit damit. Warum, sagt Verteidigungsexpertin Florence Gaub am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will. Dort diskutieren die Gäste einmal mehr über die aktuelle Situation im Nahen Osten.

Die Hamas und Israel seien asymetrische Gegner, so Gaub: Die israelische Armee sei ungleich stärker als die Hamas. Aber die Hamas könne sich in der Bevölkerung verstecken. „Wenn die israelische Armee in den Gazastreifen geht, muss sie mit Tunnels, Minen und booby Traps (Sprengfallen) rechnen. Das wird ein kompliziertes, langwieriges und blutiges Unterfangen, auch wenn man so eine starke Armee ist. Je länger sich Israel Zeit lässt, diese Offensive umzusetzen, desto größer ist die Erfolgschance, denn dann kann man sich besser vorbereiten. Dass bisher nichts passiert ist, ist für mich ein gutes Zeichen, dass sich die israelische Armee dieser Risiken voll bewusst ist, dass sie eben nicht aus dieser Wut heraus agiert, sondern dass sie kalkuliert, was da passieren kann."

