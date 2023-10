„Die Supermilf“ – so heißt tatsächlich auch der Ratgeber von Verona Pooth, den sie für Frauen geschrieben hat, die mitten im Leben stehen. „Ich finde, das ist ein Kompliment – Mother I'd like to f*ck. Wenn man das zu einer Frau sagt, die mitten im Leben steht, vielleicht schon zwei Kinder hat und über 40 ist, dann denkt man: Ist das jetzt eigentlich ein Kompliment oder ist das zu frech?“, erzählt die 55-Jährige beim fünfjährigen Jubiläum von comTessa in Düsseldorf: „Jedes Mal, wenn ich auf meinem Instagram ein Bild gepostet habe und irgendjemand druntergeschrieben hat: ‘Du bist die totale Milf’ – ich habs immer als Kompliment gesehen.“

Lese-Tipp: Verona Pooth trotzt Hatern - und schickt sexy Urlaubsgrüße!

Verona selbst sieht die Bezeichnung mit einem Augenzwinkern – und hat sich kurzerhand selbst eine Übersetzung überlegt, die durchaus charmanter ist. Zu sehen gibt’s diese ebenfalls oben im Video!

Um auch eine „Supermilf“ zu werden, ist eine Sache unerlässlich. „Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein haben einige in die Wiege gelegt bekommen, andere müssen sich das erarbeiten. Aber es lohnt sich, daran zu arbeiten und ein Stückchen selbstbewusster zu werden jeden Tag“, stellt Verona, die schon immer sehr stark war, klar: „Aber ich habe mir das natürlich auch aufgebaut und das möchte ich den Frauen weitergeben.“