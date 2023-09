Über 18 Jahre sind sie glücklich verheiratet. Aber was genau ist das Ehe-Geheimnis von Uschi Glas und Dieter Herrmann? Das hat die 79-Jährige jetzt in einem Bunte-Interview verraten: „Ich würde mich nie von jemandem unterjochen lassen!“ Klare Ansage. Damit scheint vor allem einer wunderbar klarzukommen: Ehemann Dieter Herrmann. Seit 2005 ist Glas in zweiter Ehe mit dem Unternehmensberater verheiratet.

Doch damit nicht genug. Weiter verrät die Schauspielerin: „Wir haben die gleichen Werte und dadurch auch eine unglaubliche Harmonie. Die Leute glauben es mir fast nicht: Wir streiten einfach nicht. Wir diskutieren zwar miteinander, haben manchmal andere Anschauungen, dann nähert man sich an – oder auch nicht –, aber es gibt keinen Streit.“ Das klingt ja fast zu schön um wahr zu sein. Doch nicht bei den beiden! Schließlich war Glas wohl schon immer so. Und darüber spricht sie auch ganz offen.