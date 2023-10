Zwischen Vivien und Tobias hat es zuletzt jede Menge Streit und Scharmützel gegeben. Tobias kann nicht verkraften, dass Vivien ihn mit David betrogen hat und lässt seinen Ärger an seiner Ex aus, wann immer es geht. Doch Vivien weiß sich dagegen zu wehren. Dabei bemerkt sie aber auch, dass sie immer noch eine Verbindung zu Tobias hat. Als sich ihre vermeintliche Blasenentzündung schließlich als Schwangerschaft heraussstellt, kann Vivien es kaum fassen: Sie bekommt ein Baby! Von Tobias! Doch wie überbringt sie ihrem Ex die Nachricht, dass er bald Vater wird? Warum sie sich so sicher ist, dass Tobias der Vater ist und nicht David, ist im Video oben zu sehen.