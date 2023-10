Theresa Traser wurde am 1. März 2002 in Weinheim geboren. Seit 2021 besucht sie die Schauspielschule Zerboni. Vor ihrem Einstieg bei „Unter uns“ war sie in der Streaming-Serie „Iam.JustMyself“, in der TV-Serie „K 11 – Die neuen Fälle“ sowie in dem Spielfilm „Einmal verlieben“ zu sehen. Zudem wirkte sie in verschiedenen Stücken des „DAS - Zerboni Theater“ mit.