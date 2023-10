„Unter uns"-Neuling Miriam Lahnstein: Darum spiele ich so gerne die Böse

Keine ist so schön und so gerne böse wie sie!

Bei „Verbotene Liebe“ wurde Miriam Lahnsteins mit ihrer skrupellosen Rolle der Tanja Gräfin von Lahnstein zum schönsten Biest der TV-Geschichte und genau dieser Kult soll jetzt auch bei „Unter uns“ weitergehen. Auch dort spielt die 49-Jährige nicht Everybody’s Darling. Warum die Schauspielerin genau dafür dankbar ist und was sie so an dunklen Rollen reizt, hat sie uns im Interview verraten. Mehr zu ihrer neuen Rolle erzählt Miriam oben im Video.