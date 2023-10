Maxim Agné wurde am 1986 in Darmstadt geboren und ist Halbösterreicher. Nach seinem Abitur arbeitete er zunächst als Animateur und ging dann an die Filmschauspielschule in Berlin. Bereits während des Studiums übernahm er verschiedene Rollen und spielte nach Studienabschluss an Theaterbühnen in ganz Deutschland, u.a. am Schlossparktheater in Berlin, am Theater der Altstadt in Stuttgart und am Staatstheater Cottbus. Außerdem war er in verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen, zuletzt im GZSZ-Spin-Off „SUNNY – Wer bist du wirklich?“, „Lindenstraße“ und „Alles was zählt“. Er ist ebenfalls als Synchronsprecher tätig.