"Unser kleines Weichei": Wollny-Papa drückt sich vor der Geburt seines Sohnes

Der aufregende Moment ist gekommen: Lavinia Wollny bringt in wenigen Minuten das 17. Enkelkind von Großfamilien-Oberhaupt Silvia Wollny auf die Welt. Nur einer der wichtigsten Beteiligten will das so gar nicht live erleben: Ausgerechnet ihr Verlobter Tim, mit dem die 23-jährige Silvana schon eine Tochter hat, verweigert die Begleitung seiner Liebsten in den OP. Warum er ihr während des geplanten Kaiserschnitts nicht die Hand halten wird, erklärt er im Video oben.