Trennungsgerüchte um Florence Pugh: Ist sie wieder Single?

Eine angebliche Quelle sagte dem Blatt: "Florence und Charlie kannten sich schon seit Jahren und Ende letzten Jahres wurde es romantisch." Der Terminkalender der Schauspielerin sei aber sehr voll "und es spielten noch andere Faktoren eine Rolle", so der anonyme Insider. Sie beendete die Beziehung demnach angeblich im Sommer. Der "Oppenheimer"-Star komme aber alleine gut klar. Die Quelle fügte laut "Sun" hinzu, es gebe keine negativen Gefühle zwischen dem Ex-Paar.

Die beiden wurden Medienberichten zufolge erstmals im Februar gemeinsam gesichtet. Am Valentinstag sollen sie ein Mittagessen genossen haben. Davor war Pugh auch schon ein Flirt mit Harry Styles (29) nachgesagt worden. Die Stars sollen sich Gerüchten zufolge während der Dreharbeiten zu ihrem Film "Don't Worry Darling" nähergekommen sein.

Im August letzten Jahres wurde bekannt, dass die Schauspielerin und "Scrubs"-Star Zach Braff (48) sich nach drei gemeinsamen Jahren getrennt hatten. Sie verriet damals in einem Interview mit "Harper's Bazaar": "Wir haben versucht, uns zu trennen, ohne dass die Welt davon erfährt, weil es eine Beziehung war, zu der jeder eine Meinung hat." Zuvor wurde etwa in den sozialen Medien unter anderem immer wieder der Altersunterschied der beiden thematisiert.

Für Aufsehen sorgt Florence Pugh unterdessen immer mehr durch ihre Arbeit. Der internationale Durchbruch gelang der Schauspielerin aus England 2019. Sie überzeugte in den Filmen "Fighting with My Family", "Midsommar" und "Little Women".

Bekannt ist sie außerdem für die MCU-Rolle der Yelena Belova, die sie unter anderem in "Black Widow" (2021) verkörperte. Im folgenden Jahr spielte sie in dem Thriller "Don't Worry Darling" und dem Drama "Das Wunder" mit. In Christopher Nolans (53) biografischem Film "Oppenheimer" (2023) gab sie die Figur Jean Tatlock.

spot on news