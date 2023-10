Trauer um Thomas Danneberg: Die Stimme von Schwarzenegger, Stallone und Travolta ist tot

Der deutsche Synchronsprecher Thomas Danneberg lieh zahlreichen Hollywood-Größen in den Übersetzungen ihrer Filme seine Stimme. So sprach er unter anderem: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta und Terence Hill. Die Filme „Escape Plan 2: Hades“, „Gotti“ und „Mein Name ist Somebody“ gehörten mit zu seinen letzten Projekten.

Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren verstorben, wie seine Frau Leni gegenüber „Bild“ bestätigt: „Thomas ist am Samstag in meinem Beisein in unserem Haus am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.“ Der Mann mit der unvergleichlichen Stimme habe zuvor bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt – von einer Nerven-OP und einem Sturz im Jahre 2017 ist die Rede.

„Ihm war wichtig, nicht irgendwo im Krankenhaus gehen zu müssen. Wir konnten bis zum Schluss gemeinsam zu Hause bleiben“, erklärt Thomas’ Witwe weiter.