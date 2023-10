Taylor Swift: Diese blaue Strickjacke brauchen alle Swifties

Die hellblaue Strickjacke ist vom Cover des Albums inspiriert. Auf dem Rücken des Kleidungsstücks ist ein Möwenmotiv aufgestickt. Auf der Vorderseite rahmen cremefarbene Streifen Kragen und Saum ein und seitlich ist der Schriftzug "1989" aufgestickt sowie ein Aufnäher mit den Initialen "T.S." angebracht. Die Jacke kann derzeit bis kommenden Montag vorbestellt werden.

Bereits im vergangenen August hatte die Sängerin das Re-Recording des Albums mit Hits wie "Shake It Off", "Blank Space" und "Bad Blood" angekündigt. In einem Instagram-Post schrieb sie dazu: "Das Album hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert, und ich freue mich riesig, dass meine Version davon am 27. Oktober erscheinen wird. Um ganz ehrlich zu sein, ist dies mein Favorit unter den Neuaufnahmen, weil die fünf Tracks so toll sind. Ich kann nicht glauben, dass sie jemals zurückgelassen wurden."

Viele Fans feierten am Freitag die Veröffentlichung von "1989 (Taylor's Version)", unter anderem auch ein berühmtes Mitglied der Sesamstraße. Bei X wurde ein Foto veröffentlicht, das Elmo in Anlehnung an das Album-Cover der neuen und alten Version zeigt. Im Hintergrund sind Möwen zu sehen und Elmo hält eine Polaroid-Kamera in der Hand. Mit "'Cause Elmo will never go out of style" (zu Deutsch: "Denn Elmo wird nie aus der Mode kommen") wurde das Bild kommentiert - ein Hinweis auf Swifts Song "Style". Der Schnappschuss wurde zudem um "EST. 1980" ergänzt, dem Jahr, in dem Elmo erstmals in der Sesamstraße auftauchte.

Kürzlich hat Taylor Swift die magische Milliarden-Marke geknackt. Wie das Branchenmagazin "Bloomberg" berichtet, hat die Sängerin aufgrund ihrer aktuellen Tournee die Schallmauer durchbrochen und besitzt nun mehr als eine Milliarde US-Dollar - umgerechnet rund 950 Millionen Euro. Laut des Berichts ist die Leistung von Swift besonders "monumental", da sie ihre Einkünfte in allererster Linie direkt durch ihre Musik und ihre Konzerte, gepaart mit dem Verkauf von Merchandising-Artikel, generiert.

spot on news