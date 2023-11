"Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Die Menschen, die erkennen, dass “Tatsächlich... Liebe“ ein furchtbares, toxisches, rückständiges Müllcontainer-Feuer eines Filmes ist und diejenigen, die daneben liegen", heißt es in einem " Beyond the Box Set"-Artikel, in dem die neun romantischen Storylines des Episoden-Weihnachtsfilms von der schlimmsten zur besten gerankt werden. In einem " Buzzfeed"-Artikel findet man eine Liste, mit den 16 schlimmsten Charakteren in „Tatsächlich... Liebe“. Beide Listen führt Mark (Andrew Lincoln) an, der in Juliet (Keira Knightley), die frischgebackene junge Ehefrau seines besten Freundes (Chiwetel Ejiofor) verliebt ist.