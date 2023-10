Die Lage sei also ernst, so war der Eindruck. „Hausarrest für einen missliebigen Politiker“, sagt der AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter auf der Bühne. Auch die Videobotschaft von Alice Weidel wirkte ernst, als würde sie direkt aus einem Sicherheitsraum, abgetaucht und beschützt, zu den Menschen sprechen.

Doch kurz danach wurde sie mit ihrer Lebensgefährtin in einer Ortschaft an der mallorquinischen Ostküste in einem Strandrestaurant am Meer gesehen, berichtet der Spiegel.

Lese-Tipp: RTL-Umfrage zeigt: Jeder zweite AfD-Anhänger möchte lieber Ausländer sein

Weidels Büro bestätigte den Urlaubsaufenthalt der AfD-Chefin. „Es ist korrekt, Frau Weidel hat sich mit ihrer Familie zum besagten Zeitpunkt auf Mallorca aufgehalten“, so Weidels persönlicher Sprecher. Allerdings habe es zuvor tatsächlich einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall gegeben – am 23. September, also zehn Tage vor dem abgesagten Wahlkampfauftritt.