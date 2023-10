Sophia Thomalla wird zur „Mauer-Mona Lisa“: Da staunt „The BossHoss“-Star Alec Voelkel

„Liebe Sophia, ich weiß ja, dass heute dein Geburtstag ist, aber SO ein Reminder ist beachtlich“, staunt Alec Voelkel in seiner Instagram-Story vom 6. Oktober. Der „The BossHoss“-Sänger filmt sich vor einem Abschnitt der Berliner Mauer. Darauf prangt Sophia Thomallas Antlitz – inklusive „Happy Birthday“-Schriftzug.

Lese-Tipp: „The BossHoss“-Star Alec Völkel: SO lang war seine Mähne einmal

„Da bin ich auf dem Weg zum Bahnhof, zur Tour – und da bist du auf der Berliner Mauer, oder was? Wer hat dir denn diesen netten Geburtstagsgruß hinterlassen?“, wendet sich Alec in seiner Story direkt an des Geburtstagskind. „Andere schicken Postkarten, du bist auf der Mauer – ich raste aus!“, bekommt er sich kaum wieder ein. Er findet: SophiaThomalla ist jetzt eine „Mauer-Mona Lisa“.

Der Künstler hinter dem XXL-Glückwunsch heißt übrigens Eme Freethinker und ist ein bekannter Berliner Graffiti-Künstler.