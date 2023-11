Sophia Thomalla platzt der Kragen: „Sind wir hier bei AYTO Kids?!”

Ganz nach dem Motto: Dann kann man es auch gleich lassen. So richtig fluppt es noch nicht bei der diesjährigen „Are You the One?"-Staffel, denn bei der Kuss-Challenge sträuben sich nicht nur die Damen vor näherem Körperkontakt, auch die Herren der Schöpfung verweigern das Küssen auf den Mund. Warum die Kandidaten hier mit Zurückhaltung glänzen? Sie wollen sich für den/die Richtige(n) aufsparen. Aufgabe verfehlt, würden wir sagen.

Kandidatin Maja (24) ist eine der wenigen, die verstanden haben, wie es geht und findet: „Ihr kennt das Spiel, warum meldet ihr euch dann an?“ Goldrichtig, schließlich gehts hier doch darum, sich kennenzulernen, Dates zu ergattern um am Ende das „Perfect-Match“ zu finden. Nicht nur für die Zuschauer ist das irre öde, auch Sophia Thomalla (34) kippt gleich vom Stuhl vor Langeweile „Machen das jetzt alle so? Dann verlass ich das Feld.“ – Joa, leider geht der Spaß genau so weiter… Und dann platzt Sophia der Kragen: „Sieht stark nach dritte Klasse aus, „Are you the One Kids“! – Hätte ich auch mit dem Arsch zu Hause bleiben können.“ Ob Moderatorin und Zuschauer irgendwann doch noch auf ihre Kosten kommen, seht ihr jeden Donnerstag auf RTL+. (owe)