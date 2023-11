So wird "Schlag den Besten" sein Comeback feiern

Die ersten drei Staffeln liefen ab 2019 bei ProSieben. In Staffel eins und zwei traten nichtprominente Personen im "Schlag den Star"-Duell-Prinzip gegeneinander an. In der dritten Staffel kämpfte der Titelverteidiger aus der vorangegangenen Sendung pro Show gegen bis zu zehn Herausforderer an.

In der Neuauflage, die mit vier neuen Folgen angekündigt wird, werden in vier Shows jeweils elf Prominente in zehn Spielen gegeneinander antreten. "Dabei sind sportliches Geschick und Köpfchen gefragt, denn es geht um satte 10.000 Euro pro Runde", heißt es in der Ankündigung. Der Gewinner eines Spiels muss sich vor jeder neuen Herausforderung entscheiden, ob er weiterzocken oder das erspielte Geld mit nach Hause nehmen will. In der finalen vierten Show folgt dann der Showdown, bei dem die beiden besten Prominenten der Staffel im Finale um den Staffel-Jackpot spielen. Die Spielshow wird von Elton moderiert, er hatte bereits die vorangegangenen Staffeln präsentiert.

Im Falle von "Blamieren oder Kassieren" hat sich die Neuauflage für RTL offenbar bislang ausgezahlt. Wie der Sender am vergangenen Donnerstag mittteilte, habe sich die dritte von zwölf "Blamieren oder Kassieren"-Shows bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 14 Prozent gesichert und somit dem Primetime-Sieg beim jungen Publikum erzielt. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die Quizshow einen Marktanteil von 9,7 Prozent.

spot on news