Anders als ihrer Schwestern arbeitet Sarah-Jane nicht nur als Influencerin. Viel lieber als bei Instagram und Co. in die Kamera zu sprechen und Produkte zu bewerben, arbeitet die 25-Jährige als Altenpflegerin.

Den Grund erzählte Sarah-Jane im Rahmen einer Instagram-Fragerunde: „Weil ich meinen Beruf liebe und es mir fehlen würde.“ Doch ganz so easy ist der Pflege-Job auch nicht. So verriet sie, dass sie zum Beispiel auch an Weihnachten arbeiten müsse und gerade Schwierigkeiten habe, alles unter einen Hut zu bekommen. Und anstatt – wie sonst – nach sieben Tagen Nachtdienst eine Woche freizuhaben, ist es aktuell nur einer. Und auch der Urlaub komme aktuell viel zu kurz. So habe die Tochter von Silvia Wollny erst nächstes Jahr wieder mehrere Tage am Stück frei. Das muss ganz schön schwer sein. Denn: Ihre Familie lebt mittlerweile größtenteils in der Türkei.

