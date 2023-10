„Wird jetzt langsam Zeit mit den Kindern, weil wir immer älter und runzliger werden“, witzelte Samuel Koch bereits im Juli im YouTube-Format „Leeroy will’s wissen“. Tatsächlich denkt das Paar, das seit 2016 verheiratet ist, schon länger über Familienplanung nach. Bislang hat es noch nicht geklappt. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Wir wünschen uns immer noch ein Baby“, betont Samuels Ehefrau Sarah Koch jetzt in einem aktuellen Bunte-Interview. Sie wisse auch schon, wo sie mit ihrer kleinen Familie am liebsten leben würde: In einem Haus am Meer in Italien.

Die Lähmung, die Samuel bei seinem „Wetten, dass ...“-Unfall 2010 davontrug, ist dabei glücklicherweise kein Problem, denn „Verdauungs-, Atmungs- und Sexualorgane sind vom vegetativen Nervensystem angesteuert und deswegen ist da alles cool“, erklärt Samuel in dem YouTube-Video. Bislang hätten Sarah und er allerdings keine Zeit für die Familienplanung gefunden: „Aber jetzt müssen wir langsam mal ran den Speck!“