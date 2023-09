Marieangela und Elijah gaben sich 2013 das Jawort, sind jedoch mittlerweile getrennt. „Wir haben daran gearbeitet, uns wieder zu versöhnen“, so die 36-Jährige. Doch genau das soll Cher angeblich nicht gefallen haben. Demnach habe sie verhindern wollen, dass sich das Paar an seinem Hochzeitstag am 30. November 2022 wieder annähert.

Cher soll laut Daily Mail ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Schwiegertochter haben, die ihr Sohn in Deutschland kennengelernt hatte, als er sich dort wegen einer schweren Lyme-Erkrankung behandeln ließ. Angeblich weigerte sich die Sängerin die Verlobung der beiden anzuerkennen und gratulierte ihnen nicht zur Hochzeit.