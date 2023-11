„Sabrina – Total verhext“: Jetzt auf RTL+ verfügbar

Zum Glück ist die junge Hexe auf ihrer Selbstfindungsreise nicht alleine: An ihrer Seite ist stets der sprechende schwarze Kater Salem (im Original gesprochen von Nick Bakay). Dieser ist in Wirklichkeit ein 500 Jahre alter Hexenmeister, der in der Vergangenheit die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Zur Strafe wurde er verwandelt – und punktet nun mit komischen Sprüchen und einem besonders trockenen Humor als Publikumsliebling.