Ein nächstes „JA“ bei den Wollnys?

Nach der Geburt von Söhnchen Aurelio will Servet bei Loredana Wollny endlich Nägeln mit Köpfen machen und um ihre Hand anhalten. Der perfekte Ort ist schnell gefunden. Am Strand in der Türkei soll die Verlobung perfekt werden. Aber was sagen Loredanas Gefühle? Wird sie Ja sagen? Servets romantische Überraschung gibt es im Video zu sehen.