Rituals-Adventskalender im Test: Ist der Hype legitim?

Da es hier eine erfreuliche Auswahl an ganz unterschiedlichen Rituals-Serien gibt – unter anderem auch Limited Editions – sorgt der Kalender für abwechslungsreiche Überraschungen. Der Hype um die Modelle ist also nachvollziehbar.

Auch Menschen, die die Marke gerade neu kennenlernen, sind hier gut versorgt. In diesem Falle ist es von Vorteil, dass die Produkte in Mini-Formaten kommen. So können sich Neulinge ganz einfach Schritt für Schritt an die Spa-Artikel herantasten. Aber nichtsdestotrotz: Teuer sind die Kalender von Rituals trotzdem. Wer sich im Advent etwas gönnen will, wird es aber sicher nicht bereuen.