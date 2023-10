Regenhosen: Darauf kommt es beim Kauf einer Schutzhose an

Regenhosen sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Goretex, Nylon und PVC. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Goretex-Hosen, wie die Hose von berghaus*, sind atmungsaktiv und wasserdicht. PVC hingegen ist sehr wasserdicht, aber weniger atmungsaktiv, elastisches Softshell-Material schenkt Bewegungsfreiheit, ist aber in der Regel nur wasserabweisend. Die geplante Aktivität kann am meisten Aufschluss über die Wahl des Materials geben.