Pullover am Cyber Monday: C&A reduziert diese Trend-Pieces

Wer schon in Weihnachtsstimmung ist, wird sich womöglich über diesen Crewneck-Pullover freuen. Der schwarze Pullover ist schließlich mit einer Vielzahl an Smileys und Sternchen verziert, die in der weihnachtlichen Farbkombination Rot, Weiß und Grün daherkommen. Somit könnte der Pullover definitiv als „Ugly-Christmas-Sweater“ durchgehen.

Neben dem Abzug im Warenkorb geht C&A bereits so 33 Prozent mit dem Preis herunter. Statt rund 30 Euro kostet der Pullover aktuell 19,99 Euro – zehn Euro verbleiben also in der eigenen Tasche. Aber auch hier kommt der 20-prozentige Black-Friday-Rabatt on top.