Psychologin erklärt, wie man negative Gefühle los wird

RTL.de: Warum haben wir überhaupt Gefühle und wie entstehen sie?

Vanessa Graf: Gefühle haben wir aus unterschiedlichen Gründen. Sie sollen aber vor allem unser Überleben sichern und uns über unsere Bedürfnisse informieren. Wenn wir merken, dass unsere Bedürfnisse nicht befriedigt oder verletzt werden, dann kommen negative Gefühle in uns auf. Sie sollen uns dazu anregen, etwas zu tun, damit es uns wieder besser geht.

Warum sind manche Menschen ängstlicher als andere?

Das kommt oftmals aus der Kindheit. Man hat Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass man ängstlicher ist. Sei es, wenn man oftmals alleine gelassen wurde oder nicht beruhigt wurde wenn etwas vorgefallen ist. Manche Menschen haben auch nicht gelernt, mit der Angst umzugehen, weil sie von Bezugspersonen nie beruhigende Worte wie „Du musst jetzt keine Angst haben“ gehört haben in der Kindheit. Es gibt außerdem genetisch bedingt einfach ängstlichere Menschen, die eher mit Angst reagieren.

Welche Ängste sind am häufigsten?

Sehr viele Menschen haben Zukunftsangst, gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen man oft mit negativen Nachrichten konfrontiert wird. Das kann Ängste auslösen, verstärken und sogar zu einer generalisierten Angststörung führen. Dann reagiert man auf verschiedene Dinge sehr ängstlich und kann sich oftmals gar nicht erklären, warum man überhaupt so viel Angst hat. Das kann sich dann auch mischen mit spezifischen Ängsten wie Höhenangst, Klaustrophobie, Angst vor Spinnen oder Angst vor Blut.

Was hilft akut gegen eine Panikattacke?

Es kann helfen, sich dann auf den Körper zu konzentriere n, vor allem auf die Bauchatmung. Wenn man in den Bauch atmet, sendet man dem Körper das Signal, dass alles gut ist und man keine Angst haben muss. Man kann auch versuchen, sich auf seine fünf Sinne zu konzentrieren. Bei der 5-4-3-2-1-Übung, die ich auch in meinem Buch beschreibe, sollte man sich umschauen und fünf Dinge mit den Augen wahrnehmen. Dann sollte man vier Dinge spüren, drei die man hört, zwei die man riecht und eine Sache, die man schmeckt. Wenn es schwierig ist, Dinge zu schmecken oder zu riechen, kann man auch Hilfsmittel dabei haben - zum Beispiel einen Mini-Parfüm Riechstift oder einen Kaugummi.

Wann sollte man zum Psychologen gehen?

Ab dem Moment, in dem unser normaler Alltag negativ beeinflusst wird und die Angst überhand nimmt, sollte man sich professionelle Hilfe holen. Das gilt auch, wenn man schädliche Verhaltensweisen an den Tag legt, wie Cannabis- oder Alkoholkonsum. Manchmal sind es auch Dinge, die man gar nicht so bewusst wahrnimmt, wie ein übermäßiger Social-Media-Konsum. Wenn man stundenlang bei Instagram oder TikTok unterwegs ist, muss man sich nicht mit der Angst beschäftigen.

Ist Konfrontation mit der Angst immer eine gute Lösung?

Das kommt auf die spezielle Situation an. Wer Flugangst hat und sich in ein Flugzeug setzt, wird wahrscheinlich nur eine Panikattacke nach der anderen erleiden. Das hilft dann nicht. Hat man aber zum Beispiel Angst vor Spinnen, kann man das Ganze langsam aufbauen und sich zum Beispiel erst einmal ein Bild von einer Spinne anschauen. Als nächsten Schritt - nach ein paar Tagen oder Wochen - kann man sich in einem Raum aufhalten, wo eine Spinne ist. Wenn die Angst zu massiv ist, sollte man sich unbedingt professionelle Hilfe holen.