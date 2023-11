Ganz unerwartet hat Sony die PlayStation 5 Slim am Black Friday in den Handel gebracht. Doch was unterscheidet die abgespeckte Version von der originalen PS5?

Es war die Überraschung für PlayStation-Fans am Black Friday: Nicht nur sank die PS5 auf ihren günstigsten Verkaufspreis aller Zeiten, plötzlich listete Sony die neue PlayStation 5 in ihrem Store. Damit hatten Experten nicht gerechnet, schließlich war der Verkauf im Handel am vergangenen Freitag erst nur in den USA angedacht. In den Folgemonaten dann sollte die Veröffentlichung hierzulande stattfinden. Doch was hat die PlayStation 5 überhaupt zu bieten? Und gibt es krasse Unterschiede zur großen Schwester? Wir haben uns die Specs genauer angeschaut.