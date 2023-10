Das Regionalforstamt Soest-Sauerland hat sich die schwebende Fichte nämlich genauer angeschaut und so die Ursache für den Anblick gefunden.

Der Baum ist mit einer anderen Fichte, die daneben steht, verwachsen. Einige der oberen Äste des Baumes sind fest in den anderen Baumstumpf nebenan eingewachsen.

Als die Förster den Baum vor ein paar Jahren fällen wollten, verlor die Fichte ein Stück ihres Stammes. Und zwar genau das Stück, das sich am Boden befand. Doch, dass Bäume zusammenwachsen, kommt öfter vor. Nur ist es selten, dass ein Baum einen anderen Baum am Leben halten kann, so wie in diesem Fall.

