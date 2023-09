Olympia-Legende Janica Kostelic (41) im Baby-Glück

Das Privatleben der Skirennläuferin ist ein gut gehütetes Geheimnis. Erst im Juli gelangt die schöne Botschaft der erneuten Schwangerschaft an die Öffentlichkeit, Kostelic befindet sich zu dem Zeitpunkt bereits im zweiten Trimester, also den Schwangerschaftswochen 14 bis 26. Nun ist es also soweit!

Lese-Tipp: Janica Kostelic wird zum zweiten Mal Mama

Die frohe Kunde verkündet die kroatische Zeitung Story, die schönen Informationen habe Janicas Bruder Ivica Kostelic bestätigt. Weder Geschlecht noch Namen sind bislang bekannt. Durchaus verständlich, schließlich dürfte die frisch vergrößerte Familie das Glück erst einmal gemeinsam genießen wollen.