Oliver Mommsen und Ehefrau Nikola: Trennung nach fast 30 Jahren

Heimliches Ehe-Aus bei Schauspieler Oliver Mommsen (54) und seiner Ehefrau Nikola (54). Sie haben sich nach fast 30 gemeinsamen Jahren getrennt. Das bestätigt der ehemalige "Tatort"-Star dem Magazin "Bunte". Die große Liebe habe sich schon vor Corona in eine tiefe Freundschaft verwandelt, erklärt er dazu. Rosenkriegsartige Zustände darf man sich aber offenbar nicht vorstellen, denn "Hass oder Krieg" habe es nicht gegeben. Stattdessen ist den beiden eine respektvolle Trennung gelungen. "Wir hatten ein paar ruckelige Jahre, aber irgendwann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie bekommen wir eine vernünftige Trennung hin", so der Schauspieler.

Das Noch-Ehepaar hat zwei erwachsene Kinder. Auch deshalb sei ihnen schnell klar gewesen, "dass wir nicht des anderen Feind werden und die Tür zueinander nie ganz zuschlagen wollen", sagt Mommsen. "Nur weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen." Doch wie bei vermutlich jeder Trennung nach so langer gemeinsamer Zeit sei der Weg dahin "nicht immer frei von Steinen und lang" gewesen, gibt der TV-Star zu. Nichtsdestotrotz: "Wir haben es geschafft."

Seit seinem Aus als Bremer "Tatort"-Kommissar Stedefreund, den er von 2001 bis 2019 verkörperte, kann sich der gebürtige Düsseldorfer über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Mehrere Filme pro Jahr und Theaterengagements füllen seinen Terminkalender. Im Interview mit spot on news erzählte er im Jahr 2020, wie sich das auf das Familienleben auswirkt: "Wenn ich dann mal zuhause bin, merke ich schon, dass die Kinder zu sehen, so ein bisschen wie Lotto spielen ist. Das liegt aber nicht nur an mir. Unser Sohn Oskar ist aus dem Haus, er studiert in Amsterdam. Um ihn zu sehen, muss man sich konkret verabreden." Und über die gemeinsame Tochter erklärte er: "Und mit unserer Tochter Lotte ist es so: Wenn man zehn gemeinsame Minuten am Tag hinbekommt, hat man schon viel geschafft. Sie ist sehr beschäftigt und viel unterwegs."

Und über Nici, wie er seine langjährige Frau nennt, sagte er damals: "Meine Frau hat die Zeit ohne mich sehr gut genutzt. Unter anderem hat sie ihr erstes Buch geschrieben: 'Anton und die Dinge zwischen Himmel und Erde' [ein Kinderbuch, Red.]. Ich finde es wirklich sehr gelungen und bin sehr stolz auf sie", schwärmte er 2020 über ihren beruflichen Erfolg. Und weiter: "Es ist toll, wenn du an jemandem, den du meinst zu kennen, plötzlich eine ganz andere Seite entdeckst. Für das Hörspiel durfte ich dann den Erzähler spielen und war somit mal bei meiner Frau angestellt."

Das gemeinsame Liebesleben ist nun Geschichte. Und das auch, weil es noch eine private Nachricht zu verkünden gibt. "Beide sind bereits wieder in festen Händen", meldet die Illustrierte. Ob es ihm nach so vielen gemeinsamen Jahren wohl schwergefallen sei, sich wieder zu verlieben? "Oh ja! Das war der Horror. Das war teilweise echt schräg", gibt Oliver Mommsen zu.

spot on news