Nigel Farage: Brexit-Befürworter im britischen Dschungelcamp

Der Brexit-Befürworter Nigel Farage (59) wird an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teilnehmen. Bei X (vormals Twitter) bestätigte er, dass er bei "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" dabei ist. Zuvor war bereits darüber spekuliert worden. Angeblich lassen sich die Sendungs-Verantwortlichen den Einzug des Politikers ordentlich was kosten. Er soll die höchste Gage in der Geschichte der Show erhalten.