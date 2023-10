Mit diesem TV-Star ging John Stamos' Freundin fremd

"Full House"-Star John Stamos (60) erhebt in seiner am 24. Oktober erscheinenden Biografie "If You would have tell me" pikante Anschuldigungen. Der Schauspieler behauptet darin, dass er seine ehemalige Freundin Teri Copley (62) in den 1980er-Jahren im Bett mit "Wer ist hier der Boss?"-Schauspieler Tony Danza (72) erwischt hat. Die Betroffene jedoch betont, dass sie und Stamos zu dem Zeitpunkt bereits getrennt gewesen seien.

Stamos schildert, wie er vor rund 40 Jahren in Copleys Gästehaus gegangen sei und die Schauspielerin dort schlafend im Bett mit einem muskulösen Mann vorgefunden habe. Er sei daraufhin rückwärts aus dem Raum gestolpert und habe Danza nicht sofort erkannt. "Aber ich erinnere mich, wie ich mit Tränen über mein Gesicht die Einfahrt entlang rannte und nicht wollte, dass mich jemand sah." Er habe den Unbekannten erst als Danza identifiziert, als er auf dem Vordersitz eines Autos, das vor dem Haus geparkt war, ein Poster von Copley gesehen hatte. Auf diesem habe sie mit "My Dear Tony" signiert. Da sei ihm schlagartig bewusst geworden, wer der Mann mit Bauchmuskeln in ihrem Bett war.

Stamos spricht derzeit in etlichen US-amerikanischen Medien über den vermeintlichen Betrug. "Es hat lange gedauert, bis ich darüber hinweggekommen bin", sagte er etwa gegenüber dem US-Magazin "People". Es sei "körperlich schmerzhaft" und "schlimmer als alles andere" gewesen. "Ich kann es nicht erklären, aber ich hätte lieber noch einmal einen Schlag auf die Nase abbekommen oder so, weil der Schmerz einfach so überwältigend ist", gestand er "Entertainment Weekly" . "Rückblickend war sie wahrscheinlich nicht das richtige Mädchen für mich." Doch dass sie sich mit Tony Danza eingelassen hatte, habe ihn schwer getroffen: "Ihn zu sehen, zu erkennen, dass er es war und so, war schwer. Ich meine, es war schrecklich."

Teri Copley hingegen schildert die Sache ganz anders. Sie und Stamos seien zu der Zeit gar kein Paar mehr gewesen, weshalb von Betrug keine Rede sein könne. "Ich fragte mich: 'Was hat John dort gemacht?' weil wir uns getrennt hatten. Er sah mich nur an, schüttelte den Kopf und ging weg", erzählte sie im Interview mit "People".

Warum er überhaupt über den Jahrzehnte zurückliegenden Vorfall schreibt (und spricht), erklärt John Stamos mit der "Relevanz" des Ereignisses. "Ich wollte wirklich nachvollziehbare Dinge finden, die in meinem Leben passiert sind. Weil ich denke, dass jeder denkt: 'Oh, dieser Typ hat keine Probleme.' Ich bin mir sicher, dass er noch nie betrogen wurde.'" Er sei ein Beispiel dafür, dass es auch Menschen passiert, die vermeintlich alles hätten. Es könne einfach jedem passieren. In seinen Augen habe sich jedoch alles "ausgeglichen". Schließlich sei er mit seiner Serie ebenso erfolgreich geworden wie Danza, der damals schon mit "Wer ist hier der Boss?" ein Star war.

spot on news