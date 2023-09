Mia Julia gibt Swinger-Tipps: „Es geht darum, gemeinsam Abenteuer zu erleben!"

Beim Swingen gehe es nicht darum, egoistisch durch die Welt zu rennen und sich zu nehmen, was man will, so Mia Julia weiter. „Es geht darum, gemeinsam Abenteuer zu erleben. Gemeinsam Fantasien auszuleben. Gemeinsam Dinge zu gönnen, dem Partner zu gönnen.“

Und wie ist das mit der Eifersucht? „Ihr macht das ja gemeinsam, für eure Beziehung. Die anderen - und das meine ich ganz respektvoll - sind nur 'Spielgefährten', die einfach mal für einen Moment dabei sind, aber dann auch wieder nach Hause gehen“, erklärt der Erotik-Star.

