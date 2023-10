Meryl Streep und Don Gummer sind seit Jahren getrennt

Die mehrfache Oscarpreisträgerin Meryl Streep (74) und der gefeierte Bildhauer Don Gummer (76) sind seit vielen Jahren getrennt. In einem exklusiven Statement bestätigte ein Sprecher der "New York Post": "Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt, und obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden."

Bekannt wurde die überraschende Nachricht am Tag der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preis 2023 in Spanien an die Künstlerin, bei der sie ihren Ehering allerdings getragen hat. Zuletzt gemeinsam gesehen wurde das Star-Paar bei den Oscars 2018.

Streep und Gummer heirateten im Herbst 1978 und bekamen vier gemeinsame Kinder: den Singer-Songwriter Henry Wolfe (43) sowie die Schauspielerinnen Mamie Gummer (40), Grace Gummer (37) und Louisa Jacobson (30). Außerdem haben sie inzwischen fünf Enkelkinder.

Die Familie besitzt ein Anwesen in der ruhigen, historischen Stadt Salisbury in Connecticut. Neben dieser Farm teilten sich die Noch-Eheleute ein weitläufiges Tribeca-Loft in New York City, bis sie es im Januar 2020 für 15,8 Millionen Dollar verkauften. Streep kaufte dann im Juli 2020 ein vier Millionen Dollar teures Haus in Pasadena, Kalifornien.

