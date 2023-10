Mega-Ankündigung! Lena Meyer-Landrut macht Musik-Comeback offiziell

Lena Meyer-Landrut (32) meldet sich mit einer großen Ankündigung bei ihren Fans auf Instagram zurück. Die Sängerin geht wieder auf Tour. "Es ist offiziell. Die Tour 2024 wird kommen und ich freue mich sooooo krass wow", schreibt sie in ihrem Post, in dem sie auch die Termine für ihre Konzerte geteilt hat.

Ihre "Lena Live 2024"-Tour feiert am 1. Juni in Leipzig (Haus Auensee) ihren Auftakt, gefolgt von Berlin (Tempodrom) am 2. Juni, Hamburg (Stadtpark) am 3. Juni, Bielefeld (Lokschuppen) am 5. Juni und Köln (Palladium) am 6. Juni. Das große Finale findet am 7. Juni in Dresden (Konzertplatz weißer Hirsch) statt. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am 2. November 2023, heißt es von Eventim.

Im Juni 2023 veröffentliche die Sängerin ihre neue Single "What I Want" - ein Vorbote ihres neuen Albums, das Anfang 2024 erscheinen soll. Mit dem Song möchte sie Zuhörerinnen und Zuhörern "Mut machen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, sondern sie als neue Chance zu sehen".

Die 32-Jährige hatte zuletzt selbst mit einigen Hürden zu kämpfen. Anfang August teilte sie ebenfalls via Instagram mit, dass sie sich bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen habe.

Im September erklärte sie anschließend im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit", dass sie mit der Verletzung enorm zu kämpfen gehabt habe. "Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen. Die ersten Tage waren auch echt scheiße und waren auch emotional hart, weil man auch nochmal so auf ganz andere Gedanken kommt." Nach dem Unfall sei die Sängerin "nochmal deutlich geerdeter".

Ihren geplanten Auftritt am 26. August bei "RTL Stars for Free" in Berlin musste sie absagen. Sie brauche noch "Schonung und Heilung, bevor es wieder losgeht", ließ sie ihre Follower wissen. "Bühne mit euch bockt so sehr und ich freue mich, wenn es bald wieder soweit ist."

