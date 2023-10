"Liebe, Gesundheit, Geld - Die Masterclasses" von Rhonda Byne: Das Gesetz der Anziehung in der Praxis

Der Wunsch nach dem perfekten Partner ist bei vielen Singles groß. Dennoch scheint es oft eine Herausforderung zu sein, gerade in Zeiten des Online-Datings. Denn das hat dazu geführt, dass es anhand der (scheinbar) großen Anzahl an potentiellen Partnern noch schwieriger geworden ist, die richtige Wahl zu treffen. Wie können Sie also dafür sorgen, den richtigen Menschen mithilfe des Gesetzes der Anziehung in Ihr Leben zu ziehen?

Hinweis: Der besseren Lesbarkeit zufolge, sprechen wir im Folgenden von einer männlichen Person. Das Ganze funktioniert aber natürlich genauso, wenn Sie sich eine Frau an Ihre Seite manifestieren möchten!

Lieben Sie sich selbst zuerst

So paradox es klingt: Wollen Sie eine gesunde Liebesbeziehung anziehen, sollten Sie zuerst sich selbst lieben. Je mehr Sie sich lieben und respektieren, desto leichter wird es Ihnen gelingen, den richtigen Menschen in Ihr Leben zu ziehen. Schenken Sie sich auch als Single die Liebe und Anerkennung, die Sie sich von anderen wünschen. Dadurch verbessert sich Ihre Ausstrahlung, denn Sie werden sich insgesamt glücklicher fühlen. Damit wird es ein Kinderspiel werden, den richtigen Partner an Ihre Seite zu manifestieren.

Beschreiben Sie Ihren idealen Partner

Um den richtigen Menschen überhaupt anziehen zu können, müssen Sie jedoch erst einmal wissen, was Sie überhaupt wollen. Wie soll Ihr zukünftiger Partner aussehen? Welche Charaktereigenschaften hat er? Was mag er und was mag er nicht? Welche Werte und Moralvorstellungen hat er? Machen Sie sich eine Liste von Ihrem Traumpartner. Schreiben Sie auch Ihre No-Gos auf, damit Sie auch wissen, welche Verhaltensweisen und Eigenschaften Sie in einer Beziehung nicht tolerieren.

Üben Sie sich in festem Glauben

Nun ist es Zeit, loszulassen und gleichzeitig im starken Glauben zu bleiben. Am besten vergleichbar ist dieses Prinzip mit einer Online-Bestellung. Sie geben Ihre Bestellung auf und wissen ganz genau, dass sie eintreffen wird. Hierbei gibt es keine Zweifel, deswegen konzentrieren Sie sich auch in der Zwischenzeit auf andere Dinge. Und genau so sollten Sie es mit dem Wunsch nach einem Partner handhaben. Seien Sie sich sicher, diesem Menschen bald zu begegnen. Sie können auch bereits einen Schritt weitergehen und sich bereits auf Ihre neue Beziehung vorbereiten, indem Sie beispielsweise den Tisch für Zwei decken. Bleiben Sie unbedingt im Glauben daran, dass sich Ihr Wunsch erfüllen wird. Das Universum wird Sie dafür belohnen!

Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft

Visualisieren Sie im Alltag so oft es geht, ihre ideale Beziehung. Stellen Sie sich vor, wie Sie mit ihrem Partner kuschelnd einschlafen, gemeinsam auf Reisen sind oder zusammen eine leckere Mahlzeit zubereiten. Wenn Sie das täglich machen, werden Sie schon bald das Gefühl bekommen, die gewünschte Beziehung bereits zu haben. Und genau dann befinden Sie sich auf der richtigen Frequenz, die dafür sorgen wird, dass der richtige Partner in Ihr Leben tritt.

Seien Sie offen

Wenn Sie alles richtig machen, werden Sie schon sehr bald nach dem Gesetz der Anziehung den idealen Partner in Ihr Leben ziehen. Allerdings sollten Sie sich nicht darauf festlegen, wie das geschehen soll. Denn das Universum sucht sich manchmal seinen ganz eigenen, unvorhergesehenen Weg aus. Es könnte zum Beispiel sein, dass Sie zufällig mit Ihrem zukünftigen Partner bei einem kleinen Unfall zusammenstoßen oder Sie lernen ihn auf einer Business-Veranstaltung kennen. Seien Sie also offen dafür, wie der passende Partner in Ihr Leben treten wird.