Krass! Warum diese 5 Adventskalender 2023 so besonders sind!

Die Weihnachtszeit steht natürlich auch für Gemütlichkeit. Wer es sich besonders kuschelig machen möchte, findet mit dem ROTH Krimi + Tee-Adventskalender genau den richtigen Begleiter. Dieser Adventskalender beinhaltet verschiedene leckere Teesorten und einzelne, fesselnde Buchkapitel für eine kleine Lese-Einheit am Tag. Eine tolle Idee auch als Geschenk für Buchliebhaber! Der Adventskalender ist per Handarbeit in Deutschland hergestellt und besteht aus nachhaltigen, FSC-zertifizierte Materialien. Preislich liegt er bei knapp 29 Euro.