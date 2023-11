König Charles' Geburtstagsporträt von Rankin fotografiert

Ein neues Porträt von König Charles III. (74), aufgenommen von dem berühmten Fotografen Rankin (57), wurde vom Buckingham Palast im Vorfeld des 75. Geburtstags des Monarchen am 14. November veröffentlicht. Fotografiert wurde es im vergangenen Monat im Garten von Clarence House, der Hauptresidenz des Königspaares. Der Anlass damals: die Präsentation seines "Coronation Food Projects", mit dem er sowohl den Menschen als auch dem Planeten helfen will. Das Foto wurde von der Obdachlosenzeitung "The Big Issue" in Auftrag gegeben.