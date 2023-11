Wem das Knallrot der KitchenAid nicht zusagt, hat zum Black Friday noch mehr Küchenmaschinen in anderen Designs zur Auswahl: Die MUM5 CreationLine von Bosch* ist bei Amazon etwa um 42 Prozent reduziert und so günstig wie in keinem anderen Shop. Neben einem dezenteren Design kommt die Bosch mit viel mehr Zubehör.

Mit dem Durchlaufschnitzler kann Gemüse und Obst kleingeschnitten werden, der Mixer-Aufsatz bereitet Smoothies, Milchshakes oder Cremesuppen vor. Die multifunktionale Küchenmaschine ist allerdings etwas kleiner als die KitchenAid. In ihre 3,9-Liter-Schüssel passen trotzdem bis zu einem Kilogramm Mehl.