KitchenAid zum Black Friday: Hier gibt es die besten Deals

Zeit für eine neue Küchenmaschine? Der Black Friday hält einige KitchenAid-Produkte im Angebot bereit.

KitchenAid ist ein geläufiger Name in den Küchen Deutschlands. Insbesondere mit ihrer Rührmaschine Artisan hat die Marke Kultstatus erreicht und ist seitdem nicht mehr aus den Backstuben von TV-Stars und Hobbybäckern wegzudenken. Wer seine Küche nun aufmotzen will, braucht nicht lange suchen. Wir haben die besten KitchenAid-Deals zum Black Friday ausfindig gemacht.