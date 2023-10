Alle wollen nur das Beste für ihre Kinder. Aber eben auch für die Kinder der anderen, sagt Autorin Katja Seide im RTL-Interview. Aus unseren eigenen Schlaf-Erfahrungen in der Kindheit würden wir Schlüsse ziehen, was Babys und Kleinkinder wirklich brauchen. „Haben wir es zum Beispiel als unangenehm oder beängstigend empfunden, als Kind allein einschlafen zu müssen, wollen wir das bei unseren Kindern anders machen“, so Seide.

Und wenn wir dann sehen, wie es die Anderen anders machen „kratzt das auf unbewusster Ebene an unseren Glaubenssätzen und Ängsten“, sagt die Autorin. Das mache dann wiederum wütend, weil die Kinder in unseren Augen „allein und in Todesangst zurückgelassen werden“. Das andere Lager hingegen ist wütend, „weil die armen fremden Kinder überbehütet werden und nicht lernen dürfen, sich selbst zu beruhigen und Selbstständigkeit zu lernen.“