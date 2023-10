Keiner legte 2023 einen besseren Charts-Start als die Stones hin

Laut einer Pressemitteilung ist es zudem der beste Album-Start seit der Veröffentlichung von Rammsteins "Zeit" im vergangenen Jahr und der beste Start eines internationalen Acts seit "Voyage" von ABBA im November 2021. Zudem sei "Hackney Diamonds" nun die elfte Nummer-eins-Platte der Stones.

Auf den folgenden Rängen der Top Five können sich drei weitere Neueinsteiger platzieren. Nur einen Steinwurf entfernt schnappen sich Blink-182 mit ihrer neuen Platte "One More Time..." die Zwei, während Mark Forster mit "Supvervision" ebenfalls aus dem Stand Bronze holt und damit Santiano ("Doggerland") auf die Vier verdrängt. Within Temptation vervollständigen die Riege mit "Bleed Out" auf der Fünf.

Bei den Singles kann sich der Rapper Reezy mit "14 Passenger" als stärkster Neueinsteiger auf der Drei behaupten. "Si No Estás" von Iñigo Quintero kämpft sich auf den Thron vor, während Cassö, Raye & D-Block Europe mit "Prada" auf Platz zwei abrutschen. Sira, Bausa & Badchieff ("9 bis 9") rangiert auf der Vier und Tate McRae bleibt mit "Greedy" auf Platz fünf.

spot on news