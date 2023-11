Kann sie es? In diesen Serien spielte Kim Kardashian schon mit

Influencer-Königin Kim Kardashian (43) bereitet sich derzeit auf ihren bislang größten Auftritt in einem Film vor. In der Komödie "The 5th Wheel" soll die Anführerin des Kardashian-Jenner-Clans ihre erste Hauptrolle spielen, auch wenn das Projekt gegenwärtig noch nicht offiziell von einem Filmstudio oder Verleih bestätigt ist.

Obwohl die 43-Jährige im Jahr 2014 für ihr Spiel im romantischen Drama "Temptation: Confessions of a Marriage Counselor" eine "Goldenen Himbeere für die schlechteste Nebendarstellerin" erhielt, kann sie auch auf einige Auftritte in namhaften Serienproduktionen zurückblicken.

So spielte Kardashian in "American Horror Story: Delicate" neben Emma Roberts (32) und Model Cara Delevingne (31) eine der drei Hauptfiguren. Die zwölfte Staffel der beliebten Horrorserie basiert auf dem Roman "Delicate Condition" von Danielle Valentine und ist eine feministische Neuinterpretation des Kult-Horrorfilms "Rosemaries Baby" (1968) von Roman Polański (90). Die Geschichte dreht sich um eine Frau, die glaubt, dass eine unheimliche Figur alles daran setzt, ihre Schwangerschaft zu verhindern. Kardashian spielt die PR-Agentin Siobhan Corbyn.

2014 konnte die Reality-Ikone eine Gastrolle in der US-amerikanischen Sitcom "2 Broke Girls" ergattern. In der Folge "Das Reality-Problem" bekommen die beiden Hauptfiguren Max Black (Kat Dennings, 37) und Caroline Channing (Beth Behrs, 37) Besuch von einer Frau, die keinerlei Geldprobleme kennt: Kim Kardashian, die sich in der ersten Episode aus Staffel vier der Erfolgsserie selbst spielt.

Zwei Jahre zuvor war Kardashian neben Komiker Tim Allen (70) in der Sitcom "Last Man Standing" zu sehen. Allen verkörpert in der Comedyserie Familienvater Mike Baxter, und Kardashian trat einmal als Glamourgirl auf. In der Episode "Öko-Dämmerung" aus der ersten Staffel lernt Allens Serientochter Mandy Baxter (Molly Ephraim, 37) bei einer Signierstunde ihr großes Idol Kim Kardashian kennen. Molly verhält sich während der Begegnung jedoch vor Aufregung so sonderbar, dass sie kurzerhand von Kardashians Bodyguards weggetragen wird.

Im Jahr 2009 spielte Kardashian im überaus beliebten Serienklassiker "How I Met Your Mother" mit. In der Episode "Sex mit der Ex" aus Staffel vier trat sie einmal mehr als sie selbst auf. In einer bizarren Szene nimmt der von Jason Segel (43) gespielte Marshall Eriksen eine Zeitschrift namens "Them Weekly" mit auf die Toilette, und plötzlich erwachen Reality-TV-Stars um ihn herum zum Leben. Kim Kardashian nennt Marshall dann ein "super heißes Teil".

Im selben Jahr unternahm Kardashian einen Abstecher in die Welt der Krimiserien. In "Überrollt", der elften Folge aus Staffel sechs der Crime-Show "CSI: New York", trat sie neben Reality-Star Paris Hilton (42) und Schauspielerin Lindsay Lohan (37) auf - und zwar ausnahmsweise einmal nicht als sie selbst. Hier spielte sie die Rolle einer schurkischen Geliebten namens Debbie Fallon.

Auch in etlichen weiteren Produktionen war Kim Kardashian im Lauf der Jahre vertreten. So spielte sie im "Beverly Hills, 90210"-Ableger "90210" wiederum sich selbst, verkörperte in vier Episoden der Comedyserie "Drop Dead Diva" eine Figur namens Nikki LePree, und wirkte als Sprecherin in zwei "Paw Patrol"-Filmen mit. Auch in einer Episode der Kult-Animationsserie "American Dad" war Kardashian zu hören. Hier sprach sie wiederum sich selbst.

spot on news