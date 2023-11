Kaley Cuoco: So süß freut sie sich über das erste "Mama" ihrer Tochter

Der einstige "Big Bang Theory"-Star gratulierte seinen 7,9 Millionen Followern mit einer süßen Instagram-Story zum Feiertag. Darin hält die 37-Jährige ihre sieben Monate alte Tochter Matilda auf dem Schoß, die plötzlich mehrfach "Mama" plappert. Damit hatte die Schauspielerin wohl nicht gerechnet. Cuoco, die in dem Clip ein leuchtend blaues T-Shirt und eine große Brille trägt, rief sichtlich überwältigt: "Mama? Was? Du hast gerade gesagt: 'Mama!' Was war das?". Dann gab sie ihrer Kleinen überglücklich einen Kuss.

Vater des Kindes ist Schauspielkollege Tom Pelphrey (41), den sie erst im April 2022 bei einer Premiere der Netflix-Show "Ozark" kennengelernt hat. Es sei "Liebe auf den ersten Blick" gewesen, verriet der Sitcom-Star später über dieses erste Treffen. Zuvor war Cuoco vier Jahre lang mit dem Springreiter Karl Cook (32) verheiratet. Ihre erste Ehe mit US-Tennisspieler Ryan Sweeting (36) hielt von 2013 bis 2016.

Anfang des Jahres enthüllte Kaley Cuoco, dass sie zuvor nie das "Ziel" gehabt habe, Mutter zu sein - bis sie Pelphrey traf. "Als wir uns kennenlernten, war es sofort da", schwärmte sie im Mai gegenüber dem "Emmy"-Magazin. "Tom kam und etwas veränderte sich. "Ihr sei plötzlich klar geworden: "Oh mein Gott, ich möchte ein Kind mit dir haben. Wir sind keine 20 mehr, also hatten wir das Gefühl, dass wir wahrscheinlich nicht zu lange warten könnten. Dann waren wir so gesegnet - es passierte sofort." Das Kennenlernen des Paares beschrieb sie als "sehr magisch" und "perfekt."

